В Петербурге и области сокращается средняя площадь квартир

У большинства строящихся квартир (75%) площадь не больше 55 квадратных метров.

В Петербурге и области площадь квартир в новостройках сокращается. Такая тенденция наблюдается последние несколько лет, пишет "Деловой Петербург".

У большинства строящихся квартир (75%) площадь не больше 55 квадратных метров. В Ленобласти их количество и вовсе превышает 85% об общество числа новостроек на рынке. Семьи с детьми хотят жить в более просторных квартирах – таких оказалось 67% среди опрошенных по стране. Но многие не могут позволить себе большие квартиры. В Минстрое считают, что понижение ипотечной ставки на большие "квадраты" может улучить ситуацию.

Ранее в Петербурге почти на 60% уменьшился ввод новостроек. В прошлом году на рынок петербургской недвижимости ввели 90 объектов от 25 застройщиков.

Фото: Piter.tv