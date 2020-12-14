За год число пассажиров в метро Петербурга сократилось на треть

Наибольший спад зафиксировали в апреле.

Пассажиропоток петербургского метро по сравнению с прошлым годом сократился примерно на 33%. Об этом сообщила заместитель начальника метрополитена Юлия Звягинцева. Ее слова передала пресс-служба городской подземки.

Звягинцева отметила, что наибольшее падение пассажиропотока было зафиксировано в апреле, когда были заблокированы льготные проездные билеты. Сокращение числа перевозок сократилось на 80%. В августе-сентябре ситуация улучшилась. На данный момент показатели снизились на 38% по сравнению с 2019-м годом.

Начальник метрополитена рассказала, что чаще всего горожане пользуются картой "Подорожник" для оплаты проезда. Жетонами пользуются менее 10% пассажиров. Еще около 30% используют проездные многоразового использования. "Единой картой петербуржца" проезд оплачивают только 7%, а картой "Мир" — 3,5%. На данный момент идут переговоры по сохранению акции на использование этих карт в 2021-м году.

Напомним, что метрополитен Петербурга не будет работать в Новый год и Рождество.

Видео: "Метрополитен Петербурга" / YouTube