  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Метрополитен Петербурга не будет работать в Новый год и Рождество
Сегодня, 16:04
110
nadezhda_sib

Метрополитен Петербурга не будет работать в Новый год и Рождество

0 0

С 1 по 10 января движение транспорта будет осуществляться в соответствии с графиком выходного дня.

Комитет по транспорту Петербурга определился с графиком работы метро в новогодние праздники. Метро будет закрыть в новогоднюю и рождественскую ночь, сообщила пресс-служба губернатора города. 

31 декабря городской общественный транспорт и метрополитен будет работать по графику рабочих дней. Работа на маршрутах прекратится в соответствии с расписаниями движения.

В период с 1 по 10 января общественный транспорт, в частности метро, будут работать по обычным графикам выходного дня. Ни 1 января, ни 7 января ночью транспорт ходить не будет. 

Напомним, ранее сообщалось, что метро Петербурга будет работать ночью, скорее всего, только в Рождество. Тогда об этом заявил председатель комитета по культуре. В транспортном ведомстве решили иначе. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: метро, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии