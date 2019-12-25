Метрополитен Петербурга не будет работать в Новый год и Рождество

С 1 по 10 января движение транспорта будет осуществляться в соответствии с графиком выходного дня.

Комитет по транспорту Петербурга определился с графиком работы метро в новогодние праздники. Метро будет закрыть в новогоднюю и рождественскую ночь, сообщила пресс-служба губернатора города.

31 декабря городской общественный транспорт и метрополитен будет работать по графику рабочих дней. Работа на маршрутах прекратится в соответствии с расписаниями движения.

В период с 1 по 10 января общественный транспорт, в частности метро, будут работать по обычным графикам выходного дня. Ни 1 января, ни 7 января ночью транспорт ходить не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что метро Петербурга будет работать ночью, скорее всего, только в Рождество. Тогда об этом заявил председатель комитета по культуре. В транспортном ведомстве решили иначе.

Фото: Piter.TV