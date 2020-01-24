За двое суток жителям Донбасса и Украины доставлено более 330 тонн гумпомощи

Три колонны МЧС России в составе 42 единиц техники Ногинского и Донского спасательных центров отвезли гуманитарную помощь: продукты питания и предметы первой необходимости.

За последние 48 часов жители Донбасса и Украины получили более 330 тонн гуманитарной помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В пятницу (11 марта) – субботу (12 марта) три колонны МЧС России в составе 42 единиц техники Ногинского и Донского спасательных центров отвезли гуманитарную помощь: продукты питания и предметы первой необходимости. В МЧС подчеркнули, что грузы формируются в Белгородской и Ростовской областях. Ещё один пункт находится в Республике Крым.

Транспортировку осуществляют в соответствии с международным законодательством. Движение колонн обеспечено при содействии Минобороны РФ и Росгвардии.

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Видео: МЧС России