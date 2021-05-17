Минобороны РФ: военные уничтожили 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины

Уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотников, 1 194 танка и других бронированных машин.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские солдаты уничтожили 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Военая спецоперация на Украине продолжается. Уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотников, 1 194 танка и других бронированных машин. Российским вооруженным силам удалось вывести из строя 121 реактивную систему залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 991 единицу специальной военной автомобильной техники. По словам Конашенкова, авиация и ПВО ВКС России сбили два украинских беспилотника и один самолет Су-24 в районе Любимовки.

Ранее мы сообщили, что за двое суток жителям Донбасса и Украины доставили более 330 тонн гуманитарной помощи.

Видео: Минобороны России