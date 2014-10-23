За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии

Александр Боцан-Харченко прокомментировал кризис на Балканах.

За действиями Приштины стоят Вашингтон и Евросоюз. Об этом в эфире проекта "Соловьев Live" рассказал российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. Соответствующее заявление дипломат сделал, комментируя балканский конфликт. По мнению эксперта, коллективному Западу выгоден "тлеющий кризис" в регионе.

Главное, конечно, за Приштиной стоят Вашингтон и стоит Евросоюз, который... вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. А Вашингтону выгодно сохранение ситуации на грани срыва. Александр Боцан-Харченко, посол в Сербии

Напомним, что проблема вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. В северной части региона проживает большое количество сербских представителей. Там произошли массовые беспорядки, а власти самопровозглашенной непризнанной республики стянули на территорию правоохранительные органы. После просьбы со стороны США чиновники отложили вступление запрета в законную силу еще на месяц. В Сербии поприветствовали данный шаг.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live