Он отметил, что представители МИД РФ отреагировали "точно и очень корректно".

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово. Об этом он заявил в эфире TV Pink.

Сербский лидер отметил, что представители МИД РФ отреагировали на ситуацию "точно и очень корректно". Также Вучич выразил благодарность за реакцию главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и другим представителям организации.

Отметим, что МИД России призвал Приштину и стоящих за ней Вашингтон и Брюссель прекратить провокации и соблюдать права сербов в Косово.

Ранее Вучич выступил за продолжение диалога для разрешения ситуации в Косово.

Видео: YouTube / Александар Вучић