Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово. Об этом он заявил в эфире TV Pink.
Сербский лидер отметил, что представители МИД РФ отреагировали на ситуацию "точно и очень корректно". Также Вучич выразил благодарность за реакцию главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и другим представителям организации.
Отметим, что МИД России призвал Приштину и стоящих за ней Вашингтон и Брюссель прекратить провокации и соблюдать права сербов в Косово.
Ранее Вучич выступил за продолжение диалога для разрешения ситуации в Косово.
Видео: YouTube / Александар Вучић
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