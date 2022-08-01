По его словам, Белграду предстоит сложная политическая борьба.

Президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для разрешения ситуации в Косово. Об этом он заявил по итогам консультаций в генштабе сербских ВС.

В воскресенье, 31 июля, сообщалось о закрытии пропускных пунктов на границе Сербии и Косово. Ранее сербские общины в Косово выступили против запрета на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и документами.

По словам Вучича, в Косово давно готовили эту акцию, и Белграду предстоит сложная политическая борьба. Он считает крайне важным продолжение диалога, чтобы решить ситуацию мирным путем.

Мы будем делать все для того, чтобы утихомирить ситуацию. Невзирая на сложности, мы не сдадимся, Сербия победит! Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич заявил о чрезвычайном положении в Сербии в ближайшие восемь месяцев.

Видео: YouTube / FACE HD TV