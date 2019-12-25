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Президент Вучич заявил о чрезвычайном положении в Сербии в ближайшие восемь месяцев
Сегодня, 7:03
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Президент Вучич заявил о чрезвычайном положении в Сербии в ближайшие восемь месяцев

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Политик рассказал, что газ из России не покрывает все потребности Сербии.

Сербский президент Александр Вучич заявил о чрезвычайном положении на территории страны в ближайшие восемь месяцев. В эфире местного телеканала Pink TV глава государства о "необъявленном режиме", так как для Белграда складывается самая тяжелая ситуация за последние десять лет.

До конца марта у нас в стране, хотя мы его формально и не вводим, чрезвычайное положение. Эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет.

Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил СМИ о том, что из-за жары прекратилась выработка электрической энергии в области гидроресурсов. При этом стоимость на энергоносители все еще увеличивается, а Белграду все труднее справляться. Вучич уточнил, что дешевый российский природный газ покрывает только 62% потребностей Сербии.

Александр Вучич ждет поставок из России вертолетов Ка-32.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, газ, сербия, чрезвычайное положение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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