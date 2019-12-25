Александр Вучич ждет поставок из России вертолетов Ка-32

В Сербии ждут "Камовы", чтобы помогать соседям с лесными пожарами.

Сербский президент Александр Вучич ждет поставок из России современных пожарных вертолетов Ка-32 от компании "Камов", данные воздушные судна необходимы стране для тушения возгораний и оказания помощи другим странам в регионе в рамках трансграничной инициативы Open Balkan. Авиацию Москва должна поставить через месяц. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед местными журналистами.

Что касается оснащенности МВД, мы ожидаем прибытие, давно оплатили, два "Камова". Они носят по 5 тысяч литров воды в емкости, а сейчас наши вертолеты носят по тысяче литров. Александр Вучич, президент Сербии

напомним, что из-за жары за две последние недели июля на Западных Балканах при температуре около 40 градусов, начались крупные природные пожары в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.

Вучич: Сербия не откажется от своих ценностей.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић