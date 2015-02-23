Вучич: Сербия не откажется от своих ценностей

Сербский лидер отметил, что страна находится на европейском пути.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не откажется от своих ценностей. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в городе Шабац

Сербский лидер ответил на слова посла США Кристофера Хилла, который заявил, что новое правительство страны будет прозападно ориентированным. Речь идет о парламентских выборах, которые пройдут в Сербии 3 апреля. Вучич отметил, что новое правительство будет составлено по меркам народа.

Сербия – на европейском пути. Она этот путь продолжит, но будет сохранять свои ценности и не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии.

Видео: YouTube / ALO. RS