Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии

Александр Вучич рассказал о том, что на униформе силовиков может быть только символ Сербии.

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца местной жандармерии. Ранее данная фотография вызвала общественный резонанс. По словам политика, на униформе республиканских силовиков может быть только исключительно сербская символика. Такую позицию глава государства высказал в рамках брифинга с журналистами, выступая по завершению показательных тактических учений МВД "Гружа 2022" на водохранилище в центральной части страны. Там лидеру страны показали вооружение и экипировку военизированных подразделений.

Ранее в СМИ и социальных сетях распространились фотографии с операции по задержанию нелегальных мигрантов около государственной границы Сербии и Венгрии. На снимке рядом с главой МВД Александром Вулиным стоит боец жандармерии с знаком Z на шлеме.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

