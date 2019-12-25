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Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии
Сегодня, 14:28
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Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии

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Александр Вучич рассказал о том, что на униформе силовиков может быть только символ Сербии.

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца местной жандармерии. Ранее данная фотография вызвала общественный резонанс. По словам политика, на  униформе республиканских силовиков может быть только исключительно сербская символика. Такую позицию глава государства высказал в рамках брифинга с журналистами, выступая по завершению показательных тактических учений МВД "Гружа 2022" на водохранилище в центральной части страны. Там лидеру страны показали вооружение и экипировку военизированных подразделений. 

Ранее в СМИ и социальных сетях распространились фотографии с операции по задержанию нелегальных мигрантов около государственной границы Сербии и Венгрии. На снимке рядом с главой МВД Александром Вулиным стоит боец жандармерии с знаком Z на шлеме. 

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
 

Теги: александр вучич, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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