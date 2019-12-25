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Вучич: ЕС возмущается визитом Лаврова в Белград, но молчит о визите Сийярто в Москву
Сегодня, 14:10
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Вучич: ЕС возмущается визитом Лаврова в Белград, но молчит о визите Сийярто в Москву

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Глава Сербии рассказал о двояком отношении Брюсселя к визитам дипломатов.

Евросоюз возмущается визитом главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Белград, но при этом молчит о визите главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву. Об этом журналистам напомнил в рамках брифинга, посвященного завершению учений МВД "Гружа-2022".

Если завтра Лавров приедет в Белград, то мы будем главной новостью для всех тех, кто думает, что имеет право делать замечания Сербии. Но они молчат, когда что-то происходит в ЕС.

Александр Вучич, президент Сербии

Политик ответил на вопрос местных корреспондентов о том, почему у России есть дополнительные объемы газа для Венгрии, но для Сербии их нет. Александр Вучич заявил о том, что в вопросе поставок газа Белград решает свои проблемы за счет "значительных сумм". Президент республик инадеется, что они будут решены.

Вучич: Сербия вложит дополнительно €100 млн в военную промышленность.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: венгрия, петер сийярто, сербия, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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