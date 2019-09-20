"У кого-то грустное утро": за Ушаковской развязкой горела машина

Легковушка собрала внушительную пробку.

Утро 20 сентября на Приморском проспекте отличилось крупной пробкой: за Ушаковской развязкой горел автомобиль. Видео машины в клубах дыма выложили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. "У кого-то грустное утро", – справедливо подмечают пользователи. Информации о пострадавших нет, на место сразу прибыли ГИБДД и пожарные. Примерно час назад машину потушили.

Ранее мы публиковали видео из Казани, где водитель автобуса избил пассажира за неоплаченный проезд.

Видео: Olga Tretyakova, Nikolay Zakharchenko, ВКонтакте