Видео из Казани: Водитель автобуса избил пассажира за неоплаченный проезд

По словам очевидцев пассажир начал оскорблять водителя и полез в драку первым.

В Казани водитель городского автобуса избил пассажира за неоплаченный проезд.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель городского автобуса жестко избил пассажира и сняли конец драки на видео. На опубликованных кадрах водитель крепкого телосложения одной рукой держит молодого парня за шею, а второй бьет его и громко кричит. На парня сыплются удары кулаком в лицо и локтем по затылку. Затем водитель вышвырнул пассажира из автобуса.

Очевидцы конфликта пишут, что конфликт начался из-за неоплаченного проезда. Парень не заплатил, начал оскорблять водителя, а затем полез в драку.

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