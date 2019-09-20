Во время пожара в ТЦ в Грозном были спасены все животные из контактного зоопарка

В мини-зоопарке было более 10 мелких животных, кролики, шиншиллы, черепахи и попугаи.

Накануне вечером, 19 сентября, в центре Грозного произошел пожар в крупнейшем торговом центре.

Piter.TV сообщал подробности крупнейшего пожара в Грозном. Пожаром было охвачено 700 квадратных метров. Он был потушен в кратчайшие сроки. Жертв и пострадавших нет. Ни один человек не получил ожогов и отравления угарным газом. Система оповещения отработала в штатном режиме.

Спасатели успели добраться и до последнего этажа, где находился мини контактный зоопарк, и спасли всех животных. Сообщается, что там были кролики, шиншиллы, черепахи и попугайчики.

Видео: Mash,На Видео Видно