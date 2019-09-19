В Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни

Огонь охватил все три этажа.

Вечером 19 сентября в ГУ МЧС России по Чеченской Республике поступило сообщение о пожаре в крупнейшем торгово-развлекательном центре в Грозном. В огне оказались все три этажа здания, обошлось без пострадавших.

В столице Республики загорелся ТРК "Гранд-Парк". Всех посетителей и сотрудников оперативно эвакуировали. По данным пресс-службы, в самом начале пламя охватило территорию площадью 150 квадратных метров, позже языки пламени распространились на 700 квадратных метров.

За ситуацией лично наблюдал Рамзан Кадыров. Он написал в своем канале Telegram о том, что пожар потушили, и, по данным правоохранителей, жертв и пострадавших нет.

Видео: @dvij95 / Instagram