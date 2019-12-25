За 8 ноября в Петербурге было сделано 26 722 инъекции от коронавируса

Первый компонент вакцины поставили 17 275 человек.

В Комздраве Петербурга рассказали об итогах проходящей в городе кампании по вакцинации населения от COVID-19.

Так, в понедельник, 8 ноября, в Петербурге первый компонент вакцины поставили 17 275 человек. Всего же было сделано 26 722 инъекции препарата.



Также накануне Комздрав опубликовал список адресов, где можно вакцинироваться "Спутником Лайт". Препарат есть в 72 прививочных пунктах. Также, в Петербурге была введена обязательная вакцинация граждан старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Фото: pexels