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За 332,4 млн рублей капитально отремонтируют Рыбацкий мост через реку Славянку
Сегодня, 17:58
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За 332,4 млн рублей капитально отремонтируют Рыбацкий мост через реку Славянку

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С 2000 года мост был исключительно пешеходным из-за неудовлетворительного состояния. 

В понедельник, 4 апреля, комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на капремонт Рыбацкого моста, который пролегает через реку Славянку. На сайте госзакупок начальная цена контракта составляет 332, 4 млн рублей. 

Подрядчику предстоит заменить все пролетные строения переправы и уложить новую дорожную плиту. Также тротуар будут расширять до трех метров. Во время ремонта Славянку можно будет пересечь с помощью временного моста. 

Работы планируется завершить к 1 мая следующего года. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 20 апреля. Напомним, что в конце декабря прошлого года стоиомсть работ составляла 254 млн рублей. 

Рыбацкий мост был построен в 1957 году в створе Рыбацкого и Советского проспектов. С 2000 года он был исключительно пешеходным из-за неудовлетворительного состояния. 

Ранее Piter.tv писал, что в Гатчине появится скалодром стоимостью почти 16 млн рублей. Он будет включать минимум шесть трасс различной сложности, разделенных по цветам.

Фото: Википедия
 

Теги: госзакупки, капитальный ремонт, рыбацкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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