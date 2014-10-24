За 332,4 млн рублей капитально отремонтируют Рыбацкий мост через реку Славянку

С 2000 года мост был исключительно пешеходным из-за неудовлетворительного состояния.

В понедельник, 4 апреля, комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на капремонт Рыбацкого моста, который пролегает через реку Славянку. На сайте госзакупок начальная цена контракта составляет 332, 4 млн рублей.

Подрядчику предстоит заменить все пролетные строения переправы и уложить новую дорожную плиту. Также тротуар будут расширять до трех метров. Во время ремонта Славянку можно будет пересечь с помощью временного моста.

Работы планируется завершить к 1 мая следующего года. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 20 апреля. Напомним, что в конце декабря прошлого года стоиомсть работ составляла 254 млн рублей.

Рыбацкий мост был построен в 1957 году в створе Рыбацкого и Советского проспектов. С 2000 года он был исключительно пешеходным из-за неудовлетворительного состояния.

Ранее Piter.tv писал, что в Гатчине появится скалодром стоимостью почти 16 млн рублей. Он будет включать минимум шесть трасс различной сложности, разделенных по цветам.

Фото: Википедия

