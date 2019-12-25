За 2020 год Петербург планирует ввести в строй 57 соцобъектов

Стали известны итоги встречи губернатора Петербурга и премьер-министра РФ.

За 2020 год Петербург планирует ввести в строй 57 социальных объектов. Такое заявление губернатор города Александр Беглов сделал на своей странице "ВКонтакте" 27 декабря в контексте подведения итогов минувшей недели в контексте взаимодействия с федеральным центром.

В одном из пунктов итогов недели Беглов написал, что в 2020 году город планирует введем в строй 57 социальных объектов, несмотря на финансовые сложности, связанные с пандемией. Итоги встречи губернатора с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным таковы – городу выделят деньги на выкуп у инвесторов двух новых детских садов – в Шушарах и Каменке.

Губернатор напомнил, что правительство выделило Петербургу миллиард рублей для финансирования первого этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения с мостом через Неву.

Фото: Piter.tv