Петербург выкупит помещения для детского сада на 180 мест в Шушарах

Постановление о выделении на эти цели бюджетных средств подписал губернатор.

Во вторник, 22 декабря, губернатор Петербурга подписал постановление о выделении бюджетных средств на покупку встроенных нежилых помещений для детского сада на 180 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Восемь помещений расположены на Школьной улице, 17, строение 1 в Шушарах. В городской администрации рассказали, что они нужны для обеспечения жителей поселка объектами социальной инфраструктуры. Чиновники уточнили, что детсад работает с сентября: малыши ходят в 11 групп.

Ранее мы писали, что в Ленобласти проводят народный опрос о будущем велоинфраструктуры региона.

Фото: Piter.TV