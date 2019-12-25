Петербург выкупит помещения для детского сада на 180 мест в Шушарах

Во вторник, 22 декабря, губернатор Петербурга подписал постановление о выделении бюджетных средств на покупку встроенных нежилых помещений для детского сада на 180 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Восемь помещений расположены на Школьной улице, 17, строение 1 в Шушарах. В городской администрации рассказали, что они нужны для обеспечения жителей поселка объектами социальной инфраструктуры. Чиновники уточнили, что детсад работает с сентября: малыши ходят в 11 групп.
Ранее мы писали, что в Ленобласти проводят народный опрос о будущем велоинфраструктуры региона.
Фото: Piter.TV
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