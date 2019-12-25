В Ленобласти проводят народный опрос о будущем велоинфраструктуры региона

Жители смогут повлиять на развитие велодорожек и туристических маршрутов в регионе.

Правительство Ленинградской области продолжает проект по развитию велоинфраструктуры региона. Накануне местным жителям предложили принять участие в опросе, результаты которого помогут властям выбрать ту или иную концепцию развития.

У нас с Вами появился уникальный шанс повлиять на то, как будет формироваться велосипедная инфраструктура в нашем регионе.Чтобы учесть мнение каждого, просим Вас пройти короткий опрос, который поможет сформировать единую вело-концепцию для всей территории нашего Ленинградской области, выявить потребность в вело инфраструктуре и запросы к ней жителей каждого района.

Опрос доступен по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1xoTU_4CGYoEZci-1El8H_AQe0a4Z8tfS1Hga-FyLsKI/edit?usp=sharing

Пройти опрос можно всего лишь один раз. Жителям предлагают отметить те варианты ответов, что соответствуют их предпочтениям и личному мнению. Все ответы являются анонимными.

Опрос проводится Центром компетенций Ленинградской области совместно с региональным проектом "Вело 47".

Ранее мы писали, что сеть велодорожек должна появиться в историческом центре города Выборга.