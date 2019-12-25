Администрация Выборгского района планирует провести велодорожки по всей исторической части города

Велодорожки построят в рамках проекта «Вело47».

Администрация Выборгского района заключила контракт на строительство велодорожек. Работы будут проведены в рамках программы "Вело47". Как сообщила газета "Выборг", общая протяжённость велотрассы составит около 10 километров. Работы должны начаться в 2020 году.

Велодорожку проведут от Батарейной горы по улице Физкультурной, вокруг стадиона "Авангард" и далее – по Гагарина и Садовой до Выборгской. Желающие смогут объехать всю историческую часть города на велосипеде, заявил Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрия Самойленко в ходе обсуждения проекта на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге проверят систему оповещения населения.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО