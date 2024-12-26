ЗРК "Гибка-С" уничтожил украинскую "Бабу-ягу" на дальности 2,5 км

Задача выполнена "Центром" в ходе СВО.

Российский боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" в ходе проведения специальной военной операции ликвидировал беспилотник "Баба-яга" от Вооруженных сил Украины, находящийся на дальности 2,5 километра. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена "Центральной" группировкой войск. Известно, что гексакоптер противника летал на красноармейском направлении. Работа артиллерии позволила обеспечить прикрытие отечественным подразделениям.

Известно, что в ходе несения боевого дежурства расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК "Гибка-С" выявил дрон противника, приближающийся к позициям российских войск. Передав целеуказания для дальнейшего уничтожения объекта, расчет ЗРК приступил к наведению на воздушную цель. Когда "Баба-Яга" вошла в зону действия пуска, то зенитчики выпустили по нему ракетный комплекс "Верба" с осколочно-фугасной боевой частью.

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Фото и видео: Минобороны России