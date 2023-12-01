Бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорнику ВСУ в курском приграничье

Боевая задача выполнена в ходе СВО силами ВКС России.

Российский бомбардировщик Су-34 от Воздушно-космических сил России нанес ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины, находившимся на территории приграничного района в Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в рамках проведения специальной военной операции летчиками Воздушно-космических сил. Атака совершена по разведанным целям авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. пресс-служба Минобороны РФ

Пилоты получили подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ. Затем отечественный экипаж безопасно вернулся на аэродром вылета

МО РФ: "Солнцепек" уничтожил позиции артиллерии и огневые точки ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России