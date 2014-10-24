МО РФ: "Солнцепек" уничтожил позиции артиллерии и огневые точки ВСУ

Задача реализована силами "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" уничтожили высокоточным ударом формирования Вооруженных сил Украины, размещенные в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена "Восточной" группировкой войск. Бойцы уточнили, что бежавшие боевики из армии киевского режима попытались укрыться в лесополосе, однако отечественный разведывательный беспилотник заметил передвижение противника и оперативно навел ТОС-1 на цель.

Действуя в составе боевой машины специалисты радиационной, химической и биологической защиты нанесли сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям ВСУ, выжигая их огневые точки, наблюдательные пункты, склады боеприпасов, укрытия, а также позиции артиллерии. пресс-служба Минобороны РФ

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России