Задача выполнена летчиками ВКС России в зоне СВО.

Российский экипаж боевого вертолета Ка-52М из в составе смешанной тактической группы ликвидировал опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины, размещенные на территории приграничного района Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена армейской авиацией в зоне проведения специальной военной операции при поддержке действий "Северной" группировки войск.

Вертолет нанес удар авиационными ракетами. Летчики выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие указали на то, что после нанесения воздушного удара пилоты выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, которые предотвращают попадание ракет ПЗРК со стороны противника. Далее передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех заявленных целей армии киевского режима.

ВС РФ "Градом" уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России