Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" во время выполнения огневых задач уничтожили взводные опорные пункты и пехоту Вооруженных сил Украины, находившиеся в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции армейским корпусом "Северной" группировкой войск.

Вызвали стрельбу по двум целям. Первая цель была взводный опорный пункт противника - цель подавлена. Вторая цель - скопление живой силы противника, цель также была подавлена. Работали с одной огневой позиции, одной боевой машиной. Командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным "Зенит"

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и отечественными дронами расчеты РСЗО совершают точные удары по местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, наблюдательным постам, маршрутам передвижения бронированных машин и мобильных огневых средств армии киевского режима.

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Фото и видео: Минобороны России