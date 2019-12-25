Ракета-носитель должна доставить на околоземную орбиту спутники

Южная Корея запустила собственную ракету-носитель "Нури" (KSLV-II). Объект стартовал с площадки космодрома Наро, расположенного на юге страны. данная ракета является первой, полностью произведенной в республике. Ее предшественница "Наро" (KSLV-I) имела российскую первую ступень. Пробный запуск обновленной ракеты состоялся в октябре 2021 года без отправки полезного груза на орбиту Земли. На этот раз ракета отправит в космическое пространство ряд спутником. В перечне оказались аппарат PVSAT с системами проверки функционала ракеты, четыре малых кубсата (CubeSat).

Ракета была запущена в полет в 16 часов вечера 21 июня по местному времени (в 10 часов утра по московскому времени). Ее полет продлится около 16 минут, после чего "Нури "выйдет на заданную высоту в 700 километров. Там полезный груз отделится от третьей ступени вместе с балластом. На 967-й секунде полета этот балласт весом 1,3 тонны также отделится от груза. Об успешности миссии специалисты будут судить после 16:42 (10:42 по времени Москвы), когда PVSAT сможет отправить сигнал до станции имени короля Сечжона. Эта база расположена на полуострове Бартона в Антарктике.

Корабль "Шэньчжоу-14" с космонавтами состыковался с основным отсеком орбитальной станции.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости