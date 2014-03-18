Корабль "Шэньчжоу-14" с космонавтами состыковался с основным отсеком орбитальной станции

На китайскую станцию отправились три тайконавта.

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами состыковался с основным отсеком орбитальной станции КНР. Об этом рассказали журналисты из местного Центрального телевидения. Миссия успешно завершена в воскресенье. Стыковка зафиксирована около 17:42 по местному времени (в 12:42 по московскому времени).

В общей сложности полет длился около семи часов. Ранее запуск был осуществлен с космодрома "Цзюцюань", расположенного на севере страны около 10:44 по местному времени (в 05:44 по Москве). Космический корабль в космос отправляла ракета-носитель Long March-2F (серия CZ-2F, "Чанчжэн-2F"). В составе экипажа представлены двое мужчин - Чэнь Дун (командир) и Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян. Китаянка стала первым тайконавтом в истории пилотируемой космонавтики Китая. Для Чэнь Дуна и Лю Ян данный полет стал вторым по счету. Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.

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Фото и видео: YouTube / CCTV中国中央电视台