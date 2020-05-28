Грузовой корабль "Прогресс МС-20" стартовал с Байконура

Его пуск посвящен ДНР и ЛНР.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает "РИА Новости".

Корабль отправится на Международную космическую станцию (МКС), куда доставит 3D-принтер и наноспутники. Его пуск посвящен ДНР и ЛНР. На ракету нанесли флаги двух республик и слово "Донбасс".

Ожидается, что весь путь "Прогресса" до МКС займет чуть более трех часов.

Ранее мы сообщали, что ракету с флагами республик Донбасса установили на стартовый стол Байконура.

Видео: Telegram / РИА Новости