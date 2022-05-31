Ракету с флагами республик Донбасса установили на стартовый стол Байконура

Старт ракеты-носителя запланирован на 3 июня.

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" с флагами республик Донецкой и Луганской народных республик Донбасса установили на стартовый стол космодрома "Байконур". Об этом рассказали представители СМИ, находящиеся на месте событий. Известно, что объект размещен на территории площадки под номером 31. За мероприятием наблюдали дети из ДНР и ЛНР, который также будут присутствовать и при запуске ракеты в космическое пространство.

Далее российским специалистам предстоит свести фермы обслуживания, после чего начнутся работы согласно утвержденному ранее графику первого стартового дня. Напомним, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-20" запланирован на 12:32 по московскому времени 3 июня. на головной обтекатель ракеты нанесены флаги, а на вторую ступень - надпись "Донбасс".

При помощи грузового корабля на орбитальную станцию направится около 2 500 кг грузов. В список попало топливо для дозаправки, вода для баков системы "Родник", сжатый азот, оборудование, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, продукты питания и одежда.

Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде.

Фото и видео: Telegram / SHOT

