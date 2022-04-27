Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде

Космический корабль доставит на МКС четырех сленов экипажа.

Американская ракета-носитель от компании Space X Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде. Она направляется вместе с экипажем к Международной космической станции. Представители Национального агентства США по исследованию космического пространства и аэронавтике вели прямую трансляцию с места событий.

Известно, что старт ракеты был дан с территории космодрома на мысе Канаверал. Он состоялся в 10:52 по московскому времени. На борту космического корабля находятся астронавты Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс, а также итальянка Саманта Кристофоретти. Для американцев Уоткинса и Хайнса предстоящий полет в космос - первый в профессиональной карьере.

Напомним, что данный экипаж сменит на орбитальной станции экипаж Crew–3, который вернется на Землю на следующей неделе.

Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС.

Фото и видео: NASA

