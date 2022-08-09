Южная Корея отправила первый космический аппарат к Луне

Страна изучает геологию естественного спутника Земли.

Южная Корея отправила первый космический орбитальный аппарат к Луне. Об этом рассказали местные журналисты. Они уточнили, что спутник выведен на орбиту планеты при помощи ракеты-носителя от американской компании SpaceX. Ради экономии топлива объект начнет двигаться до длинной траектории полета. Он достигнет цели только к декабрю текущего года. Там южнокорейский спутник присоединится к устройствам, которые уже исследуют небесное тело (производства США и Индии), а также к китайскому луноходу.

Напомним, что бюджет южнокорейского лунного проекта составляет около 180 миллионов долларов. Это первый шаг страны в развитии собственной программы. Отправленный в космос аппарат представляет из себя куб, работающий на солнечных батареях. Он будет парить на высоте в 100 километров над поверхностью естественного спутника Земли, к полярной орбиты. Ученые поставили перед собой задачу получить информацию о геологическом строении Луны. На выполнение миссии уйдет около одного года.

Напомним, что Южная Корея в июне уже произвела запуск нескольких спутников на околоземную орбиту.

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Фото и видео: YouTube / Space with Julia