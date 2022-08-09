"Союз-2.1б" с иранским спутником и 16 малыми аппаратами стартовал с Байконура

"Роскосмос" запустил на орбиту Земли ракету-носитель.

Российская космическая ракета-носитель "Союз-2.1б" с иранским спутником, в также еще 16 малыми аппаратами стартовала с территории космодрома "Байконур". Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники компании-оператора, государственной корпорации "Роскосмос" на собственном YouTube-канале. Спустя девять минцт после запуска головной блок отделится от третьей ступени. Далее выведение на орбиту продолжит "Фрегат".

Известно, что в качестве попутной нагрузки в космос направились 16 малых космических аппаратов, разработанных ведущими российскими вузами, коммерческими и некоммерческими организациями. В частности, спутники создавались в петербургском политехническом университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете "Военмех", НИИ ядерной физики, Тюменском государственном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий, в компании "Геоскан".

Корабль "Шэньчжоу-14" с космонавтами состыковался с основным отсеком орбитальной станции.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ