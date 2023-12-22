Южная Корея назвала отправку шаров с мусором из КНДР неадекватным шагом

Син Вон Сик негативно оценил отправку соседями воздушного "подарка".

Власти "нормальных государств" даже не подумают о таком поступке, как отправка шаров с мусором к своим соседним государствам. Соответствующее заявление сделал министр обороны Республики Корея Син Вон Сик, выступая в 2024 году на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Эксперт отметил, что в этом году КНДР уже 12 раз запускала собственные баллистические ракеты.

Несколько дней назад Северная Корея под предлогом ответа на отправку шаров с гуманитарной помощью со стороны наших общественных организаций запустила 260 шаров с мусором на нашу территорию. Нормальные государства даже не подумают о таком низком и постыдном поведении. Это бесчеловечно и нарушает условия перемирия. Син Вон Сик, глава Минобороны Южной Кореи

Согласно данным от южнокорейских СМИ, в пакетах с мусором содержались навоз и нечистоты. Местный офицер из комитета начальников штабов ранее упоминал о том, что Республика Корея не станет "отвечать похожим образом из-за разницы в уровне".

США и Южная Корея готовятся к усилению КНДР из-за "передачи российских технологий".

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies