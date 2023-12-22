США и Южная Корея готовятся к усилению КНДР из-за "передачи российских технологий"

Син Вон Сик оценил сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

Республика Корея и американские власти разрабатывают специальные меры на тот случай, если военный потенциал КНДР в сфере обычного вооружения серьезно возрастет в результате якобы имеющей место передачи российских технологий Пхеньяну. Соответствующее заявление сделал министр обороны Республики Корея Син Вон Сик, выступая в 2024 году на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". По мнению иностранного чиновника, Москва и Пхеньян друг другу передали десять тысяч контейнеров.

Северная Корея экспортировала в РФ ракеты и артиллерию, а получала нефть, продовольствие и военные технологии. Северная Корея получила их из России - это наше предположение. Син Вон Сик, глава Минобороны Южной Кореи

Военнослужащий добавил, что правительство КНДР якобы получило технологии, связанные с разведывательным спутником. Син Вон Сик отметил, что если такое сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, то речь будет вестись о неизбежном риске для региона. Сейчас Сеул и Вашингтон работают над противодействием этой опасности.

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Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies