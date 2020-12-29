Петербуржцам рассказали, чем грозит отказ от вакцинации от COVID-19

Некоторых горожан могут отстранить от работы.

В Петербурге полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Вслед за медиками прививки начали ставить учителям и людям старше 60 лет. В целом процедура является добровольной, однако для некоторых категорий граждан отказ от вакцинации может иметь неприятные последствия. Об этом заявила руководитель практики административного и страхового права юридической компании "ССП-Консалт" Екатерина Назарова в беседе с Gazeta.SPb.

От прививки не могут отказаться граждане, подлежащие обязательной вакцинации. В их числе работники сферы предоставления услуг, медицинских и образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие. Этих людей могут отстранить от работы, выполнение которой связано с риском заражения коронавирусом.

Юрист напомнил работодателям, что они обязаны проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. К таким относятся, в том числе, профилактические прививки. А прививка от коронавируса к тому же входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Противопоказаниями служат гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания.

Ранее инфекционист заявил, что вакцинация 50% россиян обеспечит возвращение к привычной жизни.

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