В Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет

Использование вакцины "Спутник V" одобрили для пожилых граждан.

В среду, 30 декабря, в Петербурге стартовала вакцинация граждан старше 60 лет. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

Прежде всего вакцинацию проходят пожилые люди с хроническими заболеваниями. Среди них — сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца. Накануне в поликлинике №102 Приморского района прививку сделали как минимум 20 гражданам.

Всего в Петербурге заработали 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Они будут работать в новогодние праздники, кроме 1 и 7 января.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что внучка Алисы Фрейндлих проведет Новый год с бабушкой в больнице. Артистка болеет коронавирусом.

Фото: Piter.TV