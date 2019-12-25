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В Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет
Сегодня, 10:14
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В Петербурге началась вакцинация жителей старше 60 лет

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Использование вакцины "Спутник V" одобрили для пожилых граждан.

В среду, 30 декабря, в Петербурге стартовала вакцинация граждан старше 60 лет. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

Прежде всего вакцинацию проходят пожилые люди с хроническими заболеваниями. Среди них — сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца. Накануне в поликлинике №102 Приморского района прививку сделали как минимум 20 гражданам. 

Всего в Петербурге заработали 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Они будут работать в новогодние праздники, кроме 1 и 7 января.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что внучка Алисы Фрейндлих проведет Новый год с бабушкой в больнице. Артистка болеет коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, пожилые граждане, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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