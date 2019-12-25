Инфекционист считает, что вакцинация 50% россиян обеспечит возвращение к привычной жизни

Должно резко уменьшиться количество новых случаев заражения.

Бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что вакцинация 50% россиян обеспечит возвращение к привычной жизни. Её слова приводит агентство "РИА Новости".

Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим хотя бы под 50% населения, то увидим результаты. Ирина Шестакова, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям

В этом случае, подчеркнула она, должно резко уменьшиться количество новых случаев заражения — это позволит разгрузить систему здравоохранения.

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