Инфекционист считает, что вакцинация 50% россиян обеспечит возвращение к привычной жизни

Бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что вакцинация 50% россиян обеспечит возвращение к привычной жизни. Её слова приводит агентство "РИА Новости".
Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим хотя бы под 50% населения, то увидим результаты.
Ирина Шестакова, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям
В этом случае, подчеркнула она, должно резко уменьшиться количество новых случаев заражения — это позволит разгрузить систему здравоохранения.
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Фото: Piter TV
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