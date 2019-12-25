Врачи рассказали, почему пациенты с коронавирусом теряют обоняние

Также после болезни к некоторым запахи возвращаются в искаженном виде.

Люди, переболевшие коронавирусом, жалуются на проблемы с обонянием. Врачи в разговоре с "Газета.ru" объяснили, почему при заболевании пропадает обоняние, и как ускорить процесс его восстановления.

Например, после COVID-19 обоняние к людям возвращается, но запахи воспринимаются иначе, чем до болезни.Терапевт Александр Лаврищев объяснил, что такое может быть, потому что коронавирус поражает не только ткани легких, но и нервную систему.

Врач-инфекционист Анна Баландина считает, что ускорить процесс восстановления можно благодаря стимуляции обонятельных рецепторов с помощью эфирных масел.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при коронавирусе.

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