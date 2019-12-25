В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при коронавирусе

Нарушение обоняния встречается у 80% пациентов с коронавирусом, вкуса – у 50%.

Пациент с коронавирусом может не чувствовать вкус пищи и напитков на протяжении 3-10 дней. Об этом сообщила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В среднем, вкусы и запахи возвращаются к человеку через неделю. Обоняние чаще пропадает у женщин и возвращается только через 4-11 дней. Вкус возвращается немного быстрее, от 3 до 10 дней.

Специалист отметила, что нарушение обоняния встречается у 80% пациентов с коронавирусом. Вкус пропадает у 50% заболевших.

Эндокринолог объяснила, что делать при потере обоняния.

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