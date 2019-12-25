Эндокринолог объяснила, что делать при потере обоняния

Врач-терапевт, эндокринолог Мария Васильева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что нужно делать, если пропало обоняние.
Медик рекомендовала обратить внимание на общую симптоматику. Если к потере обоняния присоединились температура, нарушения зрения, осязания, слуха, то стоит обратиться к врачу. Также повод не заниматься самолечением – это ухудшение чувствительности в руках, ногах, потеря аппетита.
Если же обоняние пропало на короткий промежуток времени, например, на час, то поводов для беспокойства нет. Это может произойти при временном отеке эпителия или, если человек работал с сильно пахучими веществами.
До этого врач назвала разницу между потерей обоняния при коронавирусе и ОРВИ.
Фото: pixabay
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