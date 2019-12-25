Причина в том, что COVID-19 поражает нервы на нёбе.

Переболевшие коронавирусом могут долгое время путать запахи. Это явление называется паросмией. Об этом сообщает Sky News.

Многие люди, переболевшие длительным коронавирусом жаловались на то, что после выздоровления ещё долгое время чувствовали запах серы или рыба, а также некий "сладковатый неприятный запах".

Причина в том, что коронавирус поражает нервы на нёбе — об этом рассказал президент британской ассоциации отоларингологов, профессор Нирмал Кумар. По его словам, подобное воздействие инфекции — шок для человеческого организма.

Эксперты рекомендуют для избавления от паросмии делать специальную дыхательную тренировку — каждый день в течение 20 секунд вдыхать запах цветов или цитрусовых. Это полезно для восстановления обоняния.

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