Решение по продлению дистанционного обучения в вузах примут после праздников

Решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

Решение по продлению дистанционного обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга примут после праздников. Заявление сделал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию. Валерий Фальков, министр науки и высшего образования

Он подчеркнул, что решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. При этом оно будет обсуждаться с представителями Роспотребнадзора, ректорами и городскими властями.

Фальков отметил, что если ситуация с инфекцией не ухудшиться, то надо будет проанализировать — не приведёт ли возвращение студентов к очной форме обучения к дестабилизации обстановки.

Ранее СПбГУ в третий раз подряд стал самым востребованным вузом России среди иностранных абитуриентов.

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