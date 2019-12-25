Решение по продлению дистанционного обучения в вузах примут после праздников

Решение по продлению дистанционного обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга примут после праздников. Заявление сделал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию.
Валерий Фальков, министр науки и высшего образования
Он подчеркнул, что решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. При этом оно будет обсуждаться с представителями Роспотребнадзора, ректорами и городскими властями.
Фальков отметил, что если ситуация с инфекцией не ухудшиться, то надо будет проанализировать — не приведёт ли возвращение студентов к очной форме обучения к дестабилизации обстановки.
Ранее СПбГУ в третий раз подряд стал самым востребованным вузом России среди иностранных абитуриентов.
Фото: pixabay.com
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