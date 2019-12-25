СПбГУ третий раз подряд стал самым востребованным вузом России среди иностранных абитуриентов

В тройку лидеров вошли также РУДН и КФУ.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) стал самым востребованным вузом России у иностранных студентов по итогам 2020 года. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПбГУ, такой титул вуз завоевывает уже третий раз подряд.

Отмечается, что информация основана на данных о количестве заявлений абитуриентов, поданных по электронным системам Россотрудничества. В 2018 году заявление на поступление в СПбГУ подали 4200 человек из нескольких десятков стран, а уже в 2020 году это число выросло до 16 629 иностранцев. Второе место в рейтинге популярных у зарубежных студентов университетом занял Российский университет дружбы народов, третье – Казанский (Приволжский) федеральный университет, четвертое и пятое заняли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики соответственно.

Самыми востребованными у иностранных абитуриентов специальностями стали "экономика и управление", "языкознание и литературоведение", "клиническая медицина", "политические науки и регионоведение", "информатика и вычислительная техника".

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Фото: Piter.TV