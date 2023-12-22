Юрист рассказал, может ли работодатель вызвать сотрудника на работу в праздничные выходные

Выход на работу в праздничный день предполагает двойную оплату труда.

Юрист Сергей Пирогов рассказал петербуржцам, может ли работодатель вызвать сотрудника на работу в праздники. Эксперт поведал, что привлекать специалиста к работе в праздничные и выходные дни можно только с его письменного согласия. Об этом Пирогов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

Юрист напомнил, что Трудовой кодекс охраняет права работника. Статья 113 ТК РФ указывает на то, что для выхода на работу в праздничный день начальник должен получить письменное согласие сотрудника. Исключением являются случаи, которые прямо предусмотрены в Трудовом кодексе. Например, если такой выход обусловлен необходимостью предотвращения аварийных ситуаций. Кроме того, вызвать на работу в выходной могут сотрудников сферы развлечений. В таких организациях порядок выхода на работу в выходные и праздничные дни может быть регламентирован локальными документами. Однако выход на работу в праздничный день предполагает двойную оплату труда. При графике 2/2 работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере.

Если работодатель отказывается выплачивать положенную сумму за работу в выходной день, сотрудник должен обратиться за помощью в Трудовую инспекцию.

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