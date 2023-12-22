Спрос на сотрудников на космические вакансии вырос в Петербурге

Интересно, что в 2023 году, помимо инженеров-проектировщиков, программистов также было востребовано.

В 2024 году специалисты по проектированию, особенно в области космоса, оказались на пике востребованности. Эксперты из hh.ru сообщили о размещении более 100 вакансий в этой сфере в Северо-Западном округе только за начало года.

Это продолжение тренда: в 2023 году количество вакансий в космической отрасли в СЗФО выросло на 103% по сравнению с предыдущим годом. Особый спрос наблюдается в Петербурге (+133%) и Калининградской области (+110%).

Интересно, что в 2023 году, помимо инженеров-проектировщиков, программистов также было востребовано. Некоторые специализированные профессии, такие как картографы, инженеры по защите информации, токари, шлифовщики и монтажники, встречались реже.

Фото: Phеxre