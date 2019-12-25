В ЕСПЧ нет санкционной практики.

Юрист Мария Ярмуш: России ничего не грозит за отказ от регистрации однополых браков. Об этом специалист рассказал в интервью "РИА Новостям". Она прокомментировала возможные ограничения против Москвы из-за отказа исполнять постановление ЕСПЧ. Ранее международная инстанция рекомендовала РФ регистрировать однополые браки.

С моей точки зрения, учитывая практику принятых решений ЕСПЧ против других стран, не берем только Россию... Многие страны не исполняют эти решения. Некоторые даже не выплачивают компенсации или это делают с большой задержкой. И это практика сложившаяся. Мария Ярмуш, юрист

Юрист уточнила, что в ЕСПЧ нет практики санкций из-за неисполнения решений. Она уточнила, что более 10 лет назад суд сам отказал в удовлетворении жалоб представителей ЛГБТ на нерегистрацию однополых браков во Франции. Кроме санкционного давления Москву может ждать "некая репутационная составляющая". При этом юрист добавила, что законодательство страны является частью суверенитета.

Толстой прокомментировал позицию ЕСПЧ по ЛГБТ в России.

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