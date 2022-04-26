Алешандри Геррейру рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются туристы из ЕС при посещении России.

.Продажа туристических поездок на российскую территорию и даже продвижение этой страны как направления для путешественников на сегодняшний день остается спод полным запретом в Европейском союзе. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру. Дипломат оценил сведения о том, что региональное сообщество запретило местным компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.

Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе. Алешандри Геррейру, западный юрист

Иностранный эксперт добавил, что под запрет попали даже выставление плакатов, рекламирующих Россию гражданам Европейского союза. Желающим посетить Россию европейцам в результате приходится выполнять все приготовления самостоятельно.

Португальский аналитик спрогнозировал победу Гутерриша на президентских выборах.

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